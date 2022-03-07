/683732/نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يشاركون-في-ندوة-بنادي-الزهور-لمناقشة-قانون-حقوق-المسنين

شارك عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الندوة التي نظمها مجلس إدارة نادي الزهور لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

دوت الخليج

نواب تنسيقية شباب الأحزاب

وحضر الندوة كل من، النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب، ومجلس إدارة النادي ، والنائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب، فيما شارك المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي .

وقال النائب فتحي، خلال الندوة، إنه من المميز والرائع أن الدولة تولي اهتماما بالمسنين و تقر بأن لهم حقوق يجب أخذها في الاعتبار مراعاة لما قدموه من خبرات، موضحا أن مشروع قانون حقوق المسنين هو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلي أن مشروع القانون يحافظ على كرامة المسنين ويعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذا القانون يعد خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأعربت النائبة هادية حسني، عن سعادتها لخلق حالة من الحوار المجتمعي بين النواب وأصحاب الشأن لأخذ مقترحاتهم وآرائهم وتوضيح بعض النقاط حول مشروع قانون حقوق المسنين، مثمنة مشاركتها في هذه الندوة خلال جلسة نقاشية بنادي الزهور بشأن هذا القانون.

وأكد النائب محمد فريد، أن قانون حقوق المسنين يستهدف تحسين جودة حياة المسنين، موضحا أنه قانون شامل يقر بمجموعة كبيرة من الحقوق، مثل الحق في الرياضة والحق في النقل وخلق بعض الامتيازات الأخرى، مثل خصومات وسائل النقل والأماكن الثقافية والسياحية.

وشدد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون يخاطب فئة كبيرة من المصريين، ويأتي تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن القانون يستهدف تسهيل المهام الحياتية لكبار السن، وسيجري إنشاء صندوق خاص يتولى الإنفاق على هذه الالتزامات وتوفيرها، وهناك كارت للخدمات يمكنهم الحصول عليهم للتمتع بالخدمات.

وجاء هذا اللقاء بالتنسيق مع المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة، والنائبة هادية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية و شيرين فتحي عضو التنسيقية، فيما حضر الندوة كلا من أسامة هشام و إسلام حمدي عضوي التنسيقية..