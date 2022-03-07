/683729/رئيس-البرلمان-للنواب--المطالبة-بإعادة-القوانين-للجان-معطل-للعمل

قال رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي: أريد توجيه تنويه عام للأعضاء، جدول جلسات اللجان، الأمانة العامة تنشره مبكرا مع جدول الجلسة العامة، فلا حجة في عدم حضور النواب للجان، وحضورهم بعدها في الجلسة العامة لطلب مزيد من دراسة القواني في اللجان.

أضاف رئيس مجلس النواب: الأمر يعطل النقاشات، فليحضر النائب الذي يريد متابعة النقاشات في مراحلها المبكرة، إلى مقار اللجان للانخراط في المناقشة قبل الوصول إلى مرحلة الجلسة العامة.

وكان قبلها قد قدم رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي مجموعة من التوضيحات خلال تعديلات قانون الوساطة التجارية، ردا على أسئلة واستفسارت من النواب، وجهوها إلى الحكومة، حيث قال: لو إن الحكومة ليست مستيقظة للجلسة، فإنني في حالة يقظة".

جاء ذلك في حضور 2 من وزراء الحكومة وممثليهم، خلال وقائع الجلسة العامة ، وهم وزير شؤون مجالس النواب المستشار علاء فؤاد، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وجاءت توضيحات رئيس مجلس النواب على استفسارات الأعضاء، حول مادة (٣/أولاً): من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المشار إليه، وتحديدا في الجزء الذي ينص على: ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أومتفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلابهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.