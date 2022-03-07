شاهد البوستر الدعائي لمسلسل «راجعين ياهوا».. والقنوات الناقلة

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طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «راجعين يا هوى»، البوستر التشويقي الاول للعمل، استعدادا لطرحه ضمن السباق الرمضاني 2022، والذي ظهر بها عدد من الابطال على رأسهم الفنان خالد النبوي.

دوت الخليج يرصد البوسترات الدعائية لمسلسل راجعين ياهوا في رمضان 2022

وجمع البوستر الدعائي لمسلسل «راجعين يا هوى» عدد كبير من أبطال العمل وهم خالد النبوي ونور اللبنانية وأحمد بدير وهنا شيحة ووفاء عامر وأنوشكا واسلام ابراهيم، وعدد من الوجوه الجديدة، وحاز البوستر الدعائي لمسلسل «راجعين يا هوى»، على إعجاب عدد كبير من الجمهور معربين عن تشوقهم للعمل.

القنوات الناقلة لمسلسل راجعين يا هوى

ويعرض مسلسل «راجعين يا هوى»، ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر قناة Dmc و قناة cbc، فضلا عن طرحه بدون إعلانات عبر منصتي شاهد الالكترونية، ومنة Watch it الرقمية.

تفاصيل مسلسل راجعين يا هوى

ويعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

مسلسلات رمضان 2022 على قناة dmc

الجدير بالذكر، أنه تشهد مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة dmc، عدد من التنوع بين الاجتماعي والسياسي والكوميدي، فمن المقرر أن تعرض بجانب راجعين يا هوى مسلسل «ملف سري»، الذي يناقش العديد من القضايا الحياتية مليئة بالغموض والأسرار، ويشارك في بطولته كلا من الفنان هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، عائشة بن أحمد، أحمد سعيد عبد الغني، وهو إنتاج شركة مجموعة فنون والمسلسل من إخراج حسين البلاسي، ومن تأليف محمود حجاج.

وتعرض أيضا مسلسل «مكتوب عليا»، وهو من بطولة الفنانة ايتن عامر، واكرم حسني، ريم مصطفى، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

أما عن مسلسل «المشوار» فهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل.