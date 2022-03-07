/683727/رئيس-البرلمان-مداعبا-الوزراء-الحكومة-لومش-متيقظة-معايا-أنا-متيقظ

داعب رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

دوت الخليج

قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة

و قال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة " الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ " وجاء ذلك بعد ان طالب رئيس البرلمان بالرد على احد النواب و عندما لم تتفاعل الحكومة مع نداء رئيس المجلس قال لهم ضاحكا " الحكومة لو مش متيقظة معايا انا متيقظ ".

و يشارك في الجلسة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، و وزيرة التجارة و الصناعة نيفين جامع.

و يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. كما يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.