رئيس النواب يطالب وزراء الحكومة بـ"اليقظة" خلال حضور وقائع الجلسات العامة

/683725/رئيس-النواب-يطالب-وزراء-الحكومة-بـاليقظة-خلال-حضور-وقائع-الجلسات-العامة

قدم رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي مجموعة من التوضيحات خلال تعديلات قانون الوساطة التجارية، ردا على أسئلة واستفسارت من النواب، وجهوها إلى الحكومة، حيث قال: لو إن الحكومة ليست مستيقظة للجلسة، فإنني في حالة يقظة".

حضور وزاري

جاء ذلك في حضور 2 من وزراء الحكومة وممثليهم، خلال وقائع الجلسة العامة ، وهم وزير شؤون مجالس النواب المستشار علاء فؤاد، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وجاءت توضيحات رئيس مجلس النواب على استفسارات الأعضاء، حول مادة (٣/أولاً): من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المشار إليه، وتحديدا في الجزء الذي ينص على: ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أومتفرغا للعمل السياسى وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلابهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الأولى من مشروع قانون بتنظيم أعمال الوكالة التجارية، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، بعد الموافقة على مقترح النائبان أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وإيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس.

زعيم الأغلبية

وتقضي المادة الأولى بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بـ "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق.