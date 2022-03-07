/683721/وكيل-موازنة-البرلمان-نطالب-الحكومة-بتحرك-عاجل-لوقف-ارتفاع-أسعار-بعض-السلع-الغير-مبرر

تقدم النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، واتلدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حول الإرتفاع الحاد والغير مبرر فى معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

دوت الخليج

مصطفي سالم يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع الاسعار

وطالب سالم خلال طلب الإحاطة الحكومة بالإجابة علي عدة أستفسارات مؤكدا ان ارتفاع الأسعار امر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا ولكن هذا الإرتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة واجهزتها المعنية، منتقدا زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز هذا بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم رغم ان مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة وتسأل عن سبب صمت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار والتي لا ترحم محدودي الدخل.

وطالب سالم الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق و مواجهة الزيادة الغير مبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذة الموجه من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين.

ويأتي طلب الإحاطة الذى قدمة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم ضد موجه غلاء الأسعار الغير مبرر لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية هو الأول الذي يقدمه أعضاء البرلمان ضد الحكومة بعد هذة الموجة من ارتفاع الأسعار لبعض السلع.