/683720/أحمد-سعد-يروج-لثالث-أغنيات-ألبومه-وسع-وسع

يواصل المطرب أحمد سعد تحقيق نجاحات ساحقة خلال الفترة الحالية، وذلك بطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد «وسع وسع»، الواحدة تلو الأخرى، بدائها ب «عليكي عيون»، في عيد الحب ثم «بنادي عليك» منذ أيام، ليستعد لطرح ثالث أغنيات الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات أحمد سعد من ألبوم وسع وسع

ونشر أحمد سعد بوستر تشويقي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يكشف من خلاله عن أحدث أعماله الغنائية دون الكشف عن اسم العمل، فكتب: «قريبا.. ثالث أغاني ألبوم وسع وسع».

أغنيات ألبوم وسع وسع

وكان قد طرح أحمد سعد اغنية جديدة منذ أيام أتت بعنوان «بنادي عليك»، ضمن أغنيات ألبومه الجديد «وسع وسع»، والذي روج لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل والتعليق عليه: «انتظرونا، بنادي عليك، تاني أغاني ألبوم وسع وسع، انتاج مزيكا».

كما طرح أيضا أغنية «عيكي عيون»، تزامنا مع احتفالاته بعيد الحب المنقضي، والتي حققت مشاهدات ساحقة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وأحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلتها تتصدر تريند يوتيوب لأيام متتالية، وتعد أغنية عليكي عيون من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي مشترك بين محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وإنتاج شركة مزيكا.

وجاءت كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة، على النحو الآتي: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

أحمد سعد يشارك في السباق الرمضاني 2021

من ناحية اخرى، شارك أحمد سعد بالسباق الرمضاني لعام 2021 لعمل أغنية حملت عنوان “كل يوم” التى طرحت على مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح.

كما شارك أيضا في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان والقنانة سمية الخشاب، وهو يتغنى في فرح الثنائي خلال أحداث العمل الأمر الذي أحدث ضجة عريمة آنذاك، وتصدر بسبب أحمد سعد مؤشرات البحث للعدد من الايام، وكان في صدارة المواقع الاخبارية.