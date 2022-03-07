/683719/مطلب-بالبرلمان-لرفع-قيمة-النفقة-الزوجية-لأكثر-من-500جنيه-تفاصيل

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي ومدير صندوق تأمين الأسرة، بشأن الاضرار الكبيرة التي تصيب المستحقين للنفقة والأجور وما في حكمها التي تقررها المحكمة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد او الوالدين حيث يلجا هؤلاء الى بنك ناصر، والذي يصرف لهم مبلغ 500 جنيه فقط لا غير بالرغم.

دوت الخليج

ولاء التمامي تطالب بزيادة النفقة والاجور من بنك تاصر الاجتماعي للمطلقات

وأوضحت عضو مجلس النواب فى الطلب المقدم منها، أن المحكمة تكون قد قررت لهم أكثر من ذلك وبالرغم من أن قانون 11 لسنة ٢٠٠٤ مثل 50 جنية عن كل واقعة زواج و ، 5 جنية عن كل واقعة طلاق او مراجعه و ۲۰ جنية عن كل واقعة ميلاد موارد للصلحون، إضافة إلى مواردة من الهيئات والوصايا والتبرعات وما يخصص له من الموازنة وعاد استثمار أموال الصندوق كل هذه المبالغ، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحصيل المبالغ التي تم إعطائها للمستحقين وهو ما يعني أن هناك مبالغ كبيرة في الصندوق الأمر الذي يستدعى رفع ذلك المبلغ وصرف كامل المستحق للمحكوم لهم لأنه مبلغ 500 جنيه لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.

وتابع، حتى ترفع عنهم الضرر حيث ان ظروف الحياة صعبة لهؤلاء الذين لا يوجد لهم مصدر رزق حيث تنص المادة ٧٢ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ (على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم ية للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العمل بعد موافقة وزير التأمينات الامر يستلزم سرعة التدخل لرفع الضرر عن هؤلاء.