/683705/موعد-مباراة-الزمالك-والجونة-اليوم-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الإثنين، مواجهة بين الزمالك و فريق الجونة، وضمن منافسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة الزمالك والجونة اليوم والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد نظيره الجونة عبرقنوات اون تايم سبورت.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 9 مباراة خاضها الفريقـ، بينما الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

ويسعي نادي الزمالك في أولي مواجه في تواجد فيريرا المدير الفني الجديد في تحقيق الفوز، حيث يضع جماهير الفارس الأبيض الأمل في السويسري، وحصد بطولة الدوري المصري وإفريقيا.

قائمة الزمالك أمام الجونة

محمد عواد- محمد ابو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي - احمد فتوح في خط الدفاع

امام عاشور - محمد اشرف روقا - اسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - احمد سيد زيزو - رزاق سيسيه - ماجد هاني - اشرف بن شرقي - سيف جعفر في خط الوسط

سيف الجزيري - يوسف اسامه - عمر السعيد في خط الهجوم.

مواعيد مباريات الزمالك

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

الجدير بالذكر أن حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني حاول الزمالك تعديل النتيجة، وبدأ الأداء يتحسن عن الشوط الأول.

وأجرى كاترتيرون عدة تغييرات، بدخول أوناجم وعمر السعيد وحازم إمام، بدلاً من سيف الجزيري وشيكابالا وحمزه المثلوثي، على أمل تعديل نتيجة اللقاء.

وفي أخطر كرات الزمالك في الشوط الثاني أضاع عمر السعيد هجمة خطيرة، بعد تمريرة مميزة من حازم إمام، ليمررها أوناجم لعمر السعيد، ولكحن يتعامل معها مدافعي الوداد بشكل جيد.

وحدثت مشادة في الدقيقة 85، بعد اشتباك مدحت عبد الهادي المدرب العام بالزمالك، مع أحد افراد جاهز الوداد، ليقوم الحكم بطرد مدرب الزمالك.