/683733/الأوقاف-تعلن-عن-مسابقة-للأئمة-للعمل-بإحدى-الجامعات-بالسنغال-اعرف-التفاصيل-والشروط

أعلنت وزارة الأوقاف، إجراء مسابقة بين الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصص التربية، للعمل بجامعة الشيخ أنت جوب بداكار، السنغال.

دوت الخليج

شروط مسابقة وزارة الأوقاف للأئمة للعمل بالجامعات بالسنغال

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية:

-أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

-أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات.

-أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

-ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

-ألا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

-أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

-أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

-أن يكون حسن السير والسلوك.

-أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

-ألا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

-ألا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وأشارت إلى أن يتم تقديم الطلبات على مـوقع الوزارة على هذا الرابط ، اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في 7 /3/2022م ولمدة أسبوع، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية.