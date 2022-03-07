شكري يعقد مباحثات مع المدير التنفيذي لصندوق المُناخ الأخضر

عقد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم جلسة مباحثات مع المدير التنفيذي لصندوق المُناخ الأخضر يانييك جليميراك وذلك بمقر وزارة الخارجية.

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