وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع فى جميع الأحياء التى تعمل بها، ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التى تحققت خلال الشهور الماضية.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزى الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.
وأكد محافظ القاهرة أن المعيار الأول لتقييم أداء الشركات العاملة فى نظافة القاهرة هو الحصول على رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير فى المستوى على أرض الواقع.
كما طالب محافظ القاهرة بضرورة قيام شركتى النظافة بحملات توعية للمواطنين وأصحاب المحلات والشركات حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد عبد العال يتابع أعمال النظافة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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