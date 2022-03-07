خالد عبد العال يتابع أعمال النظافة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبد العال، محافظ القاهرة بمسئولى شركتى "ارتقاء" و"إنفيروماستر" المسئولتان عن أعمال نظافة المنطقتين الغربية والشرقية لمتابعة جهود الشركتين فى أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وكيفية تعاملهما مع كمية المخلفات المتولدة يومياً ومراجعة خطة توزيع العمالة بالشوارع ومدى كفاية عدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.





وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع فى جميع الأحياء التى تعمل بها، ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التى تحققت خلال الشهور الماضية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزى الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

وأكد محافظ القاهرة أن المعيار الأول لتقييم أداء الشركات العاملة فى نظافة القاهرة هو الحصول على رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير فى المستوى على أرض الواقع.

كما طالب محافظ القاهرة بضرورة قيام شركتى النظافة بحملات توعية للمواطنين وأصحاب المحلات والشركات حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة.