محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية (صور)

جدة - نرمين السيد - وضع خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب فهمى عبد الرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، مع عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد بمناسبة احتفالات الدولة بيوم الشهيد.





وأكد محافظ القاهرة أهمية دور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته، مشيدا بدور القوات المسلحة المصرية فى السلم والحرب. وتحتفل القوات المسلحة المصرية فى التاسع من مارس كل عام بـ"يوم الشهيد" إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وسط جنوده واعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الوطن.

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