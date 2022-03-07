وزير الرى يستعرض مع نظيره بجنوب السودان تعزيز العلاقات (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، بـ ماناوا بيتر، وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له، والذى يزور القاهرة حاليا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية فى الفترة القادمة.





وأعرب الدكتور عبد العاطى عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سودانى، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، ومن جانبه أعرب ماناوا بيتر، عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال إدارة المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم مناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها أو يجرى تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن إحتياجاتهم الفعلية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها تنفيذ عدد (7) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق الحكومية والحيوية فى العاصمة جوبا.

كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة "واو" بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع "سد واو" المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حالياً بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

كما سبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة فى يوليو الماضى، كما شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابورى وكابو وأمادى والرجاف والرجاف غرب وموجرى وجبل "لادو"، والتى تقع على بُعد (20-30) كيلومتر من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان بنسبة تنفيذ 52%، وتم إجراء أعمال المسح الهيدروجيولوجى والجيوفيزيقى لتحديد أماكن حفر، والانتهاء من أعمال حفر وتنمية البئر والضخ المستمر والأعمال المدنية لعدد 3 محطات بقريتى كابورى وكابو وأمادى والتسليم الابتدائى لهم.

كما جرى الانتهاء من أعمال حفر بئر أحد المحطات بقرية رجاف غرب وجارى عمل تجارب الضخ المتدرج والمستمر وأخد العينات لعمل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، والانتهاء من أعمال الحفر وتنزيل المواسير بعمق 100 بئر للمحطتين الخامسة والسادسة بقريتى موجرى والرجاف شرق، وكل محطة تتكون من بئر جوفى مزود بطلمبه غاطسة وخزان علوى لتخزين المياه بسعة 32 مترا مكعبا، ومحطة طاقة شمسية لتشغيل البئر، ووحدات توزيع مياه عمومية بجوار المحطة مكونة من عدد (2) حوض توزيع يحتوى كل منها على (6) حنفيات وماسورة لتعبئة السيارات، بالإضافة لغرفة مأوى للمحطة، وبوابة وسور للمحطة بمشتملاتها.