خطوة بخطوة.. طريقة شحن عداد الكهرباء بالمحمول

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن كل ما يحتاجه مستخدم العداد مسبوق الدفع لتفعيل خدمة الـnfc هو التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها لاستبدال كارت الشحن القديم بكارت جديد يدعم خاصية الـ NFC.

وأوضحت أن التطبيق يتيح للمستهلك كافة البيانات الخاصة بالعداد والخاصة بالرصيد على هاتفه المحمول كما يتيح للمشترك متابعة استهلاكه خلال الشهر الحالى والشهور السابقة ومعلومات عن أخر مرة تم شحن الكارت فيها وقيمة الرصيد المتبقى فى العداد.

وفى السطور القادمة نرصد كل ما تود معرفته لـ كيفية استخدام التطبيق:

- تحميل التطبيق:

لتحميل برنامج سهل لهواتف أندرويد اضغط هنا.

لتحميل برنامج سهل لهواتف IOS اضغط هنا.

لتحميل برنامج ماى فورى لهواتف أندرويد اضغط هنا.

لتحميل برنامج ماى فورى لهواتف IOS اضغط هنا.

خاصية NFC

NFC تعنى بالعربية خدمة اتصال المدى القريب، توجد فى معظم الهواتف الذكية الحديثة عبارة عن شريحة إلكترونية متواجدة فى الغطاء الخلفى للهاتف، وتوفر طريقة اتصال لاسلكى مع جهاز إلكترونى آخر، بمجرد تلامسهما معا من الخلف، فى دائرة نصف قطرها قرابة 4 سم، ويتمكن كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، دون الحاجة إلى وجود إنترنت الشريحة، أو إنترنت واى فاى.

ويدعم الكارت المزود بخاصية الـ«NFC» الذى تتيحه الشركة القابضة للكهرباء، إمكانية شحن جميع أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، إذ يمكن شحن العدادات عبر عدد من التطبيقات كـ «سهل» وMy Fawry و«خالص»، و«Shal 1» و«Gtpay2».

ويمكن للمستهلك شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عبر الهاتف الخاص به، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصية NFC التى تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا.

طريقة الشحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية NFC.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالى خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفورى لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.