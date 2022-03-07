«يستبشرون».. حملة توعية شاملة للبحوث الإسلامية احتفالا بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية شاملة بعنوان: «يستبشرون»؛ وذلك تزامنًا مع ذكرى يوم الشهيد والذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام؛ حيث تأتى تلك الحملة التى تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل ضمن خطة التوعوية بالقضايا المهمة التى تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود التوعوية، والتركيز على التواصل الفعّال والمستمر مع أفراد المجتمع.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الحملة التى يشارك فى تنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر تأتى فى توقيت يحتاج فيه الجميع إلى إعلاء قيمة الوطن لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات المختلفة؛ حيث تستهدف الحملة التوعية بمكانة الشهداء ودورهم العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن أبنائه فى مواجهة مؤامرات الأعداء فى الداخل والخارج، مضيفًا أن مواقف وتضحيات شهداء الوطن، هى دروس تعمّق الانتماء فى نفوس المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية. أوضح عياد أن برنامج عمل الحملة يستهدف ترسيخ روح التضحية فى النفوس، ودعم مشاعر التقدير والإعزاز للأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لتراب هذا الوطن، والدفاع عنه وحمايته، خاصة فى هذه المرحلة الراهنة والتى تحتاج من الجميع الاستفادة من تلك المواقف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية لم يتأخروا لحظة فى تقديم الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب المصرى والحفاظ على مقدراته وحماية مصر من محاولات العبث بها. أشار الأمين العام إلى أن الحملة يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى جميع أنحاء الجمهورية فى المدارس والمعاهد ومراكز الشباب، والنوادى، والأمن المركزى، وأقسام الشرطة، والسجون، وبعض المصالح الحكومية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير بمختلف فئاتهم الفكرية والعمرية والثقافية.

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