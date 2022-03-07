وزيرة الهجرة: موقف مصر فى الأزمة الروسية الأوكرانية يُدرس



جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، ومن بينها تداعيات عودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا.

وشارك فى الصالون النائب محمد عزمى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، وأحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية وأداره النائب طارق الخولى.

وبدأ اللقاء بإشادة المشاركين بجهود الدولة المصرية فى سرعة احتواء الأزمة، وتقليل تأثيراتها فى مختلف المجالات.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود القيادة السياسية فى مختلف الأزمات التى مر بها المصريون بالخارج، ومنها أزمة العالقين والأزمة الروسية الأوكرانية، وتوجيه الرئيس بضرورة الإجلاء الفورى للطلاب المصريين هناك.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حرصت منذ توارد الأنباء عن الأزمة الروسية الأوكرانية على اجتماع لجنة إدارة الأزمات بالوزارة، لوضع السيناريوهات المحتملة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، حرصا على حياة ومستقبل أولادنا، ولذلك جاءت غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة الموقف وعقد اجتماعات يومية عبر "زووم" مع أبناء الجالية المصرية فى 21 مدينة أوكرانية.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود ممثلى الجالية ومركز وزارة الهجرة للحوار لجمع البيانات والتنسيق لتوفير وسائل انتقال من الأماكن الأكثر خطرا، والتحرك إلى دول الجوار، سواء بولندا أو رومانيا والمجر وسلوفاكيا.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الرئيس وجه بالتنسيق لوضع الطلاب الدارسين العائدين من أوكرانيا، ولذلك أطلقت وزارتا الهجرة والتعليم العالى استمارة للطلاب العائدين والتى شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، وهناك متابعة وسنعلن الاستراتيجية في التعامل أولا بأول، وطرح بدائل تضمن الحفاظ على مستقبل أبنائنا.

وحول إجلاء بقية المصريين فى أوكرانيا، سواء فى كييف أو سومى أو خاركوف، أشادت وزيرة الهجرة، بدور منظمة الهجرة الدولية، وفقا الهدف الـ17 من الأهداف الأممية، بتحقيق الشراكات، والتعاون للاستفادة من خبراتها فى التعامل فى أماكن النزاع، لمساندة الجهود الدبلوماسية، وطرق كل الأبواب التى يمكنها المساعدة، سواء بالمؤن الغذائية فى الشرق والوسط، أو الممرات الآمنة، وغيرها.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن لدينا نحو 6 آلاف مصرى فى أوكرانيا، نصفهم تقريبا من الشباب، مؤكدة أننا نتابع مع كل الحالات على مدار الساعة، سواء للطلاب أو العاملين أو المتزوجين من أوكرانيات، مشيدة بتعاون وزارات الخارجية والطيران والداخلية لاستقبال أولادنا وحل أى مشكلات قد تعرض لهم، بداية من خروجهم من أوكرانيا حتى العودة إلى أرض الوطن.

وحول إجلاء آخر دفعة من العالقين فى أوكرانيا، أكدت وزيرة الهجرة أننا نعمل على قدم وساق مع كل الأطراف وبكل الجهود الدبلوماسية ليخرجوا بسلام، متطلعة أن تسفر الجولة الثالثة من المفاوضات عن توفير ممرات آمنة للأجانب، ومن بينهم المصريين.

وأكدت وزيرة الهجرة أن ما حدث فى أزمة أوكرانيا يثبت أننا قادرون على إدارة الأزمة باحترافية شديدة، وهناك تعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وتؤكد حرص الدولة رغم ويلات الحرب على أرواح المصريين، سواء بالطرق الدبلوماسية والقوى الناعمة وجهود المنظمات الدولية، وموقف مصر فى هذه الأزمة يُدرس، منذ استباقنا الأحداث، وتوجيه رئيس الوزراء بدراسة ملفات القمح وغيرها، كان التخطيط المنظم وموافاة القيادة السياسية أولا بأول، ووضع الحلول الفورية.

وحول قاعدة البيانات، ردت السفيرة نبيلة مكرم، على سؤال النائب طارق الخولى، أن هناك أزمة ثقة عالمية بين الجاليات والحكومات، لتخوف المغتربين من التسجيل لدى الحكومات.. ولكن علينا الاستعداد لمثل هذه الأزمات بعمل قاعدة بيانات، وهذا لصالح المصريين بالخارج أنفسهم.

وفى السياق ذاته، أوضح النائب محمد عزمى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أنه لمس بنفسه معاناة أسر لديها طلاب في أوكرانيا، متابعا أن الدولة الروسية على الدوام تؤسس لحماية محيطها القومى، وتحسب خطواتها وهذا حق لجميع الدول، وهناك تجارب سبقت ذلك فى سوريا مثلا.

وأردف عزمى، أن هناك فارقا كبيرا بين الجيشين الروسى والأوكرانى، وأن هناك اتفاقا إطاريا بعد سقوط الاتحاد السوفييتى لعدم استفزاز روسيا أو تهديد أمنها، وهو ما يرى البعض أنه لم تلتزم به أوكرانيا بتكرار مسألة الانضمام إلى الناتو.

ويضيف عزمى، أنه يأمل أن تسفر المفاوضات عن جديد، بتوفير ممرات آمنة للناس، وتهدئة الأوضاع، وأن يكون هناك من الحصافة لحماية المنشآت النووية والبنية التحتية.

ومن جانبه، أوضح أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن ما يحدث فى العالم صراع الإرادات، والذى بدأ عام 1991، مع سقوط الاتحاد السوفييتى، واعتبار الدولة الروسية تمدد "حلف الناتو" خطرا يهدد الروس.

وتابع قمحة أن روسيا حضرت فى المشهد السورى والليبى والخليج، ومن هنا ظهر صراع القُوى وهو ما فاقم الأمور، وأن هناك إرادة روسية لمنع اقتراب من تراهم "غير حلفاء" من حدودها، ومنذ العام 1999 تدرك روسيا أهمية موقع أوكرانيا، والسيطرة على شبه جزيرة القرم 2014، وسعى الروس لتأمين مجالها الحيوى وأمنها القومى.

وأضاف قمحة أن الدولة الأوكرانية كبيرة ولديها قواتها، وإن كانت روسيا هى الأرجح كفة فى ميزان القوى، ومن أراد تقييم الموقف عليه متابعة كل التصريحات الروسية، والدفاع عن الموقف الروسي بثبات، وسط حرب شائعات متبادلة بين الطرفين، وسط هيمنة إعلامية غربية، وعودة وجوه مختفية منذ سنوات.

وأكد قمحة أننا نتمسك بالسياسة الخارجية المصرية، وفقا لتصريحات الرئيس: "نمارس السياسة بشرف، فى وقت عز فيه الشرف" وعلينا حسن إدارة الصراع والتوازن فى تعاملنا مع كل الأطراف.

وحول تأثر الشرق الأوسط بالمستجدات على الساحة، يوضح ناجى أن مصر هى من تعنينا أولا، وأن مصر انتقلت خلال 8 سنوات نقلة تاريخية، لم تحدث فى عقود، ومنها ربط المصريين بالخارج بالوطن، مشددا على أهمية سلاح الحرب الإليكترونية وتطورات التكنولوجيا الحديثة، وأن علينا فى مصر أن نرشد استهلاكنا، فالعالم أمامه سنوات معاناة، وأن تشكيل نظام عالمى جديد خلال عدة سنوات، قد تقترب من الحرب الباردة، وسط نظام جديد قد يكون أكثر عدالة تجاه جميع الأعراق والجنسيات.

وتابع قمحة أن النظام الغربى سيتأثر أيضا بالعقوبات التى فرضها على روسيا، مشيدا بهدوء القيادة السياسية المصرية فى إدارة الأزمة، وصون مقدرات الأمن القومى المصرى وحماية مصالحنا فى مختلف المجالات، عسكريا وغذائيا وتحالفات واعية، وغيرها، مع تبنى المبادئ الأخلاقية، وتوضيح ما يذهب إليه العالم من مخاطر.

وأشار قمحة إلى الحرب الإعلامية الدائرة بين روسيا والغرب، موضحا أن لدينا إعلاما واعيا مهنيا، لم يتبن وجهة نظر محددة، وأن هناك ضوابط وخطوات تصعيدية واضحة من الروس والغرب فيما يتعلق بوسائل الإعلام.

وحول التأثيرات الاقتصادية، أوضحت بسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تربطها علاقات مع روسيا وأوكرانيا تجاريا وسياحيا، وأن هناك أزمات فى تضخم وارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة جائحة كورونا، وقلة المعروض مع زيادة الطلب.

وتابعت بسنت أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ومن ثم المنتجات الزراعية، وبالتالى ارتفعت أسعار الاستيراد لواحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية وهو القمح، ما يؤدى لزيادة عجز فى الميزان التجارى، ويؤثر على الاحتياطى النقدى، وكذلك توقف حركة الإنتاج والإمداد اللوجيستى.

وأضافت بسنت، أننا نسعى فى لخفض العجز الكلى، ولكن فى ظل هذه التوترات، سنتكبد المزيد من الخسائر، سواء فى قطاع السياحة أو الغذاء أو فرص العمل وغيرها.

وتضيف الباحثة "بسنت"، أن البدائل صعبة وعلى الجميع التعاون من مبدأ "أن نفوز جميعا"، مع اتفاقات المناخ، والحاصلات الزراعية والغاز المسال وغيرها، وأن ارتفاع أسعار النفط سيدفع الناقلات إلى طرق أقصر للوصول، والاختيار الأمثل سيكون لصالح قناة السويس، ما يرفع عائداتها.

وتابعت بسنت، أنه من النقاط الإيجابية، أنه قد يكون الوضع لصالح مصر فى تصدير الغاز المسال، وتصدير الكهرباء وغيرها.

واختتم النائب طارق الخولى حديثه، مثمنا كل الجهود السياسية والاقتصادية التى قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا، مؤكدا أن السياسة لا تعرف أصدقاء على الدوام ولا أعداء على الدوام، وأن مصلحة الوطن لها رجال واعون يقدرون المواقف وخطواتهم محسوبة، مستندين على ركيزة دبلوماسية ضاربة فى جذور التاريخ.