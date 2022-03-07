أول تحرك برلماني..محمود بدر يتقدم بطلب إحاطة حول أرتفاع الأسعاروغياب دور الأجهزة الرقابية

/683704/أول-تحرك-برلمانيمحمود-بدر-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-أرتفاع-الأسعاروغياب-دور-الأجهزة-الرقابية

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، حول ظاهرة زيادة الأسعار و دور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل حيث شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع كبير جدا في أسعار السلع .

دوت الخليج

ظاهرة ارتفاع الأسعار

اوضح النائب محمود بدر فى الطلب المقدم منه، أن الارتفاع شمل المواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات ونسبتها إلى الرأي العام مما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للإجتهادات المختلفة وجعل التباين في الزيادات بين تاجر واخر تشكل عين كبير علي المواطنين في غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية .

يذكر أن قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية أن إرتفاع اسعار الخبز كان لبعض الانواع فقط، ولكنه لم يمس الخبز المدعم على الاطلق، حيث انه متوفر بأعلى جودة في كل المحافظات لكن ما شهج الارتفاع هو العيش الحر بسبب ارتفاع أسعار المطاحن.

وأضاف ان الخبز السياحي والفينو حر التداول ويخضع لقانون العرض والطلب، متابعا ان الدقيق المستخدم متواجد قبل الحرب، ولتاالي غير منطقي زيادته لانه ليس له علاقة بالحرب.

وتابع ان الازمة الحالية فترة لن تتطول لاكثر من أسبوع لان الدقيق يحتاج لتخزينجيد حتى لايكون عرضة لتسوس، منوها أن طن الدقيق سعره يزيد كل اسبوع وذلك قبل الحرب حيث أن الطن وصل 11 ألف جنيه