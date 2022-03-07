/683701/موعد-مباراة-ليفربول-وإنتر-ميلان-فى-دوري-أبطال-أوروبا-والقنوات-الناقلة

يدخل نادي ليفربول الإنجليزي مباراته غداً الثلاثاء، ضد نظيره الإنتر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة ليفربول وإنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد الإنتر عبر قنوات beIN Sports HD 1 .

ويسعي فريق ليفربول تحقيق الفوز، بينما الإنتر يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل فرض أشواط إضافية على ليفربول في أرضه، خاصة بعد إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بداية من الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول ضد وست هام

الجدير بالذكر أن واصل ليفربول نتائجه الإيجابية بعد فوزه بنتيجة نظيفة على وست هام ، سجله السنغالي ساديو ماني ، واستمر في التنافس مع مانشستر سيتي على صدارة جدول الدوري الإنجليزي، في الدقيقة 27 من المباراة قدم أرنولد عرضية وسجل ماني الهدف الوحيد للفريق.

حيث بدأ ليفربول المباراة بضغط كبير، وأنفرد محمد صلاح بمرمى وست هام في أول اللقاء ولكن تصدى الحارس للكرة ببراعة.

وأستمر ليفربول في ضغطه الكبير على وست هام حتى أستطاع ساديو ماني أن يسجل هدف ليفربول الوحيد خلال اللقاء في الدقيقة 27 بعد تمريرة مميزة من أرنولد، لينفرد النجم السنغالي بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

واستمر ليفربول في ضغطه على وست هام في غياب تام للاعبي الأخير، الذين كانوا يعتمدوا على الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الريدز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 63 في المركز الثاني ليقترب بشدة من مانشستر سيتي الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ظل رصيد وست هام عند النقطة رقم 45 في المركز الخامس.

تشكيلة ليفربول لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كوناتي، ألكسندر أرنولد، روبرتسون، فان دايك.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، ساديو ماني.

ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.