/683700/رقم-2-على-يوتيوب-مروان-بابلو-يتصدر-التريند-بتراك-بربري

احتل تراك «بربري» لـ مروان بابلو المركز التاني ععلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتداوله رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وبالنسبة لعدد المشاهدات فقد حقق ما يقرب من 4 مليون مشاهدة بعد طرحه بحوالي 5 أيام.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق «بربري» لـ مروان بابلو المركز الثاني على اليوتيوب بعد إصداره بعدة أيام قليلة.

وكانت معظم ردود الفعل على التراك راضية بشكل كبير عنه، ويشتهر مروان بابلو بالشعبية بين جميع الفئات العمرية، خاصةً الشباب، وذلك بعد تراك «الجميزة» الذي أصدره خلال الأعوام الماضية، وكان بداية شهرته، وبعد ذلك حقق سلسلة من النجاحات بأغنية فري، والسندباد، ثم اشعل مواقع التواصل الإجتماعي بتراك عودته من الإعتزال «غابة».

معلومات عن مروان بابلو

اسمه الحقيقي مروان أحمد مطاوع وهو من مواليد 22 نوفمبر 1995، واشتهر باسم «مروان بابلو» وكان معروف سابقًا باسم «داما»، هو مغني راب وكاتب أغاني ومنتج تسجيلات مصري من مدينة الإسكندرية، ويعد بابلو أحد أهم أصوات الجيل الجديد من مشهد موسيقى التراب/ الهيب هوب في مصر، اشتهر بأغانيه فري وغابة والجميزة وسندباد.

كان بابلو من أشد الأصدقاء للمغني ويجز حتى قبل مسيرتهما الغنائية ولكن علاقتهما بدأت في الانحدار بعد مشاكل مالية بين الزميلين، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويجز بسرقة أجر زميله مروان الذي جاء بعد إصدار أغنية «دايرة عالمصلحة» في 28 أكتوبر 2019.

بداية مروان بابلو الفنية

بدأ مغني الراب مروان بابلو في تأليف الموسيقى لأول مرة في عام 2015، وكان معروفًا بلقب «داما» في مرحلة ما، وقرر أن يختفي ويعيد اكتشاف نفسه، لكنه عاد في أواخر عام 2017 بأغنية «Al Gholaf X Ozoris» تحت اسم «روان بابلو» في إشارة إلى كل من بابلو إسكوبار وبابلو بيكاسو كما ذكر في كتابه «واحد مجاني» وبدأ بابلو حياته المهنية في كتابة كلماته الخاصة وتطور في النهاية إلى إنتاج المقطوعات الموسيقية.

لطالما كانت القاهرة مدينة الموسيقيين الصاعدين، لكن مروان بابلو كان يحاول تغيير ذلك من خلال الترويج لموسيقى التراب في محافظتة الأم «الأسكندرية» ولذلك، صعد بابلو إلى الشهرة في عام 2018، حيث قام ببطولة الفيلم الوثائقي «رابكة» وأطلق أولى أغنياته سندباد وأبو مكة وفولكلور بالتعاون مع المنتج المصري الصاعد «مولوتوف».