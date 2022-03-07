/683699/ضحاياه-مفاجأة-تعرف-على-فكرة-برنامج-رامز-جلال-هذا-العام-2022

قرر الفنان رامز جلال خوض السباق الرمضان هذا العام ببرنامج المقالب الشهير الذي يطلقه كل سنة في الموسم الرمضاني، جاء ذلك بعد العديد من الأنباء بشأن عدم مشاركته في هذا الموسم من رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد فكرة برنامج رامز جلال وضحايا العمل في رمضان 2022

ويتسائل العديد حول فكرة برنامج رامز جلال هذا الموسم، وأبرز الضحايا الذي من المقرر أن يستضيفها رامز خلال هذا العام، وننشر في ذلك التقرير مجموعة من الضحايا الغير متوقعين، وما سيفعله رامز جلال من جنون في رمضان هذا العام.

فكرة برنامج رامز جلال 2022

ويتوقع الجمهور أن تكون فكرة برنامج رامز جلال هذا العام أكثر رعبا وخوفا عن الأفكار السابقة، وقد يرجعها البعض بأنها الفكرة التي خللت له العام الماضي ولم يستطع تنفيذها، وهي عبارة عن دخول أحد الضحايا داخل مقبرة الموت ثم يظهر شخصان وكأنهما يحاسبانه على أفعاله في الدنيا، ولكن يمكن أن تكون فكرة برنامج رامز جلال هذا العام، بعيدا عن كل هذه التوقعات خاصة وأنها لم تنال استحسان من الجمهور في ذلك الوقت، ويخرج رامز جلال بفكرة أكثر جنونا ليبهر الجمهور والمتابعين.

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ضحايا برنامج رامز جلال 2022

ويزداد البحث عن ضحايا برنامج رامز جلال 2022، ومن المتوقع أن يكون ضحايا رامز جلال هذا الموسم مختلفين عن سابقيه، بسبب الظهور المتتالي لعدد من النجوم الكبار، فمن المتوقع أن يستضيف عدد من مطربي المهرجانات الذي يأتي على رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وعمر كمال، كما يمكن أن يظهر عدد من نجوم كرة القدم مثل أبو جبل، وغيره كضحايا في برنامج رامز جلال 2022.

قناة عرض برنامج رامز 2022

ومن المقرر عرض برنامج رامز جلال هذا الموسم، كالمواسم السابقة على قناة mbc مصر، وفي معاده المحدد الذي دائما ما يكون في وقت أذان المغرب مع بداية إفطار الصائمين، وسيحقق برنامج رامز جلال 2022 مشاهدات عريمة كعادته، ويضيف لرامز جلال نجاح جديد في حياته الفنية والمهنية.