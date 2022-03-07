/683698/طارق-الخولي-السياسة-لا-تعرف-أصدقاء-والوطن-له-رجال-واعون-يقدرون-المواقف-وخطواتهم-محسوبة

ثمن النائب طارق الخولي ،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كافة الجهود السياسية والاقتصادية التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

دوت الخليج

تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية

وأكد عضو مجلس النواب، أن السياسة لا تعرف أصدقاء على الدوام ولا أعداء على الدوام، موضحا أن مصلحة الوطن لها رجال واعون يقدرون المواقف وخطواتهم محسوبة، مستندين على ركيزة دبلوماسية ضاربة في جذور التاريخ.

جاء هذا خلال إدارته لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر، ومن بينها تداعيات عودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

كما جاءت الفعاليات بمشاركة النائب محمد عزمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وبسنت جمال، باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية وأداره النائب طارق الخولي.

في بدء اللقاء أشاد المشاركون بجهود الدولة المصرية في سرعة احتواء الأزمة، وتقليل تأثيراتها في مختلف المجالات.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة لحظة بلحظة، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لإعادة أبنائنا الدارسين بالخارج، أو التوجيه بدراسة الموقف، وضمان مستقبل هؤلاء الدارسين.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود القيادة السياسية في مختلف الأزمات التي مر بها المصريون بالخارج، ومنها أزمة العالقين والأزمة الروسية الأوكرانية، وتوجيه السيد الرئيس بضرورة الإجلاء الفوري للطلاب المصريين هناك.