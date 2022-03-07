موعد مباراة الاهلى وبيراميدز فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الثلاثاء، ضد نظيره بيراميدز، ضمن منافاسات الدوري المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري المصري، برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق، بينما يقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من أصل 9 لقاءات خاضها المارد الأحمر.

ويسعي النادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط وإنتزاع والعودة إلي صدارة الدوري، حيث يأمل في إنتزاع اللقب من غريمة التقليدي نادي الزمالك الذي يقع في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق،يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد 3 مباريات.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد نظيره بيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورتس 1.

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حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي.

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.