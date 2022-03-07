مسلسلات شهر رمضان 2022.. آخر أخبار التصوير والكواليس

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يترقب عدد كبير من الجمهور الإعلان عن القائمة النهائية لجميع مسلسلات شهر رمضان 2022، ويتابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر أخبار التصوير والكواليس الخاصة بالأعمال الرمضانية المقبلة، والتي من المقرر أن يشهد أعمال إجتماعية وسياسية مثيرة للجدل.

دوت الخليجيرصد القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2022 وآخر أخبار التصوير والكواليس

دخول أبطال ديما عامر في معسكر مغلق لانتهاء من تصوير مشاهده

اقترب عدد كبير من مسلسلات شهر رمضان 2022 على الانتهاء من التصوير، إذ يكثف صناعها ساعات العمل حتى يكونوا على أتم الاستعدادات لطرحها ضمن السباق الرمضاني المقبل، وكان من بين تلك الأعمال مسلسل «ديما عامر»، فكثف مخرج العمل مجدي الهواري، ساعات العمل للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان وعمل مونتاج الحلقات الأخيرة قبل عرضها بفترة كبيرة.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من مصطفى شعبان ولبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت.

كواليس مسلسلات رمضان 2022.. محمد رمضان يشارك بصور جديدة

وشارك الفنان محمد رمضان صور جديدة من كواليس مسلسلات رمضان 2022 الذي يدخل منافستها بمسلسل «المشوار»، إذ يواصل رمضان تصوير مشاهده في العمل ومشاركة الجمهور تفاصيله خطوة بخطوة، لتشويقهم لمتابعة مسلسلات رمضان 2022، وذلك من خلال حسابته الرسمية غير مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام.

ومن المقرر عرض مسلسل المشوار على قناة dmc، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني والتي من المقرر أن يجمعهما قصة حب مشوقة لشاب فقير يعمل سائقا، وشابة تعمل كخادمة في إحدى المنازل، وتتوالى الأحداث في إطار إجتماعي تشويقي لما يحدث بينهم من مشكلات تعرقل مسيرتهم.

راجعين ياهوا ومكتوب عليا يكشفون البوستر الرسمي

وكشف عدد من النجوم البوسترات الرسمية لأعمالهم التي من المقرر عرضها ضمن مسلسلات رمضان 2022، آخرهم مسلسل «راجعين ياهوا»، بطولة خالد النبوي ونور، ومسلسل «مكتوب عليا»، بطولة الفنان أكرم حسني، وريم مصطفى.

مسلسل مكتوب عليا من بطولة هنادي مهنا، أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، أكرم حسني ، محمود السيسي، محمد طعيمة، هالة رشدي، حنان سليمان،إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، هنا زهران، ويأتي العمل في إطار كوميدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أمينة خليل وأمير كرارة داخل كواليس مسلسلات رمضان 2022

وعن آخر تطورات تصوير مسلسلات رمضان 2022، فظهر الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل، في بلغاريا، لاستكمال تصوير مشاهدهم من مسلسل «العائدون من داعش»، والذي يعد استكمالا لمسلسل «هجمة مرتدة 2».

ويشارك في بطولة مسلسل «العائدون من داعش» ملا من الفنان أمير كرارة بدور ظابط جيش، والفنان محمد فراج بدور إرهابي، والفنانة أمينة خليل، ومن المتوقع أن يشهد نجاح مبهر على عكس الجزء الاول.