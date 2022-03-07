/683691/موعد-مباراة-توتنهام-وإيفرتون-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق توتنهام مباراته ضد نظيرة وإيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة توتنهام وإيفرتون، في تمام الساعة العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

فيما من المقرر أن تذاع عبر قنوات قنوات beIN Sports ، حيث تكون beIN Sports 1 HD Premium هي الناقلة لمباراة توتنهام وإيفرتون.

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق وإيفرتون المركز ال19 برصيد 19 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

ويسعى فريق توتنهام في حسم المباراة لصالحه والحصول على ثلاث نقاط لدخول للمربع الذهبي، ليتمكن من المنافسة في دوري أبطال أوروبا، بينما يرغب نظيره نادي وايفرتون، في إقتناص الثلاث نقاط لصالحه والهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية للدوري الإنجليزي، والزحف نحو المنطقة الدافئة ومنتصف جدول البريميرليج .

حقق توتنهام الفوز على نظيره مانشتسر سيتي

وفي وقت سابق حقق فريق توتنهام الفوزعلى نظيره مانشتسر سيتي بنتيجة 3/2 على ملعب "الاتحاد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما شهدت المباراة إثارة كبيرة في احداثها، بعدما تعادل مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليرد بعدها توتنهام بهدف قاتل ليخطف الثلاثة نقاط.

وسيطر لاعبوا مانشستر سيتي على اللقاء، واضاعوا أكثر من كرة، في ظل تطبيق الهجمة المرتدة بشكل مميز من توتنهام، وأستطاعوا أن يهددوا مرمى المان سيتي في أكثر من كرة من خلال هجمات مرتدة منظمة.

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.