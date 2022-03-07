وزيرة التجارة: فرص استثمارية واعدة امام مجتمع الاعمال الاماراتي للاستثمار في السوق المصري

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التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي إلى جانب استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

دوت الخليج

وأكدت جامع، اللقاء أكد أهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلي أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادي البلدين الشقيقين من خلال إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين.

وأضافت: معدلات الصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و196 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز بنود الصادرات مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، لافتة أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

ومن جانبها أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات بالقاهرة، علي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين القاهرة وابوظبي والتي تدعمها علاقات العروبة والجوار والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، مشيرةً الى حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يعود بالنفع على واقتصادي وشعبي البلدين.

مريم الكعبي: الجناح المصري باكسبو 2020 دبي محط انظار الزائرين منذ الافتتاح وحتى اليوم

وثمنت الكعبي، المشاركة المصرية الفريدة بفعاليات اكسبو 2020 دبي وذلك بجناح متميز ظل محط أنظار العالم منذ بدء فعاليات الاكسبو وحتى الآن، مشيرةً الى ان الجناح المصري يعد احد اهم الاجنحة المشاركة في الاكسبو والذي حظى باهتمام كافة رواد الاكسبو كما استقبل عدد كبير من الزيارات الرسمية.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من السوق الإماراتي كمحور لنفاذ صادرات المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة لأسواق دول منطقة الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا وكذا الاستفادة من السوق المصري كبوابة لنفاذ الصادرات الإماراتية لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من التسهيلات والمعاملات التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA للصادرات المصرية، فضلاً عن امكانية اقامة استثمارات مصرية اماراتية مشتركة في دول ثالثة.

وأعربت الكعبي، عن رغبة بلادها في توسيع المشاركة الإماراتية بمعرض تراثنا وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها المعرض عام بعد عام، لا سيما وأن دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك حرف وصناعات يدوية أصيلة ترقي للمستويات العالمية، مشيرةً الى أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المستثمرين الإماراتيين للمشاركة بفعاليات المعرض بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للعمل في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية في مصر.