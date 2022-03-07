/683695/تدشين-الشبكة-المصرية-للبيئة-والمناخ-استجابة-لمبادرة-الرئيس-السيسي-بدعم-المجال-البيئي

أعلن الكاتب الصحفي عبد الجواد ابو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة البيئة، عن تدشين الشبكة المصرية للبيئة والمناخ دعما لجهود مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في خدمة الوطن وتخصيص عام ٢٠٢٢ لهذا القطاع المهم، ودعما لجهود الدولة المصرية في مجال البيئة ومساهمة في جهودها استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27 نهاية العام، أعلن اليوم عن تدشين الشبكة المصرية للبيئة والمناخ بمشاركة عدد كبير من خبراء البيئة والأكاديميين والمؤسسات الأهلية ونشطاء المناخ .

دوت الخليج

وقال ابو كب، أن الشبكة تهدف لتقديم صورة بتفاصيل الانجاز عن الآداء البيئي واهتمام مصر بقضاياها للرأي العام المحلي والاقليمي والدولي والتي تعاظمت بصورة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شهد القطاع في عهده تميزًا كبيرًا حظي بتقدير عالمي كبير .

تدشين الشبكة المصرية للبيئة والمناخ استجابة لمبادرة الرئيس السيسي بدعم المجال البيئي

كما يهدف اطلاق الشبكة إلى التصدي لحملات الدعاية السلبية الموجهة أو غير العالمة بحجم الجهد المبذول والتطور الحادث علي أرض الواقع، وكذلك تغيير الصورة النمطية لدي النخبة والجمهور عن مفهوم البيئة وإظهار دورها الحقيقي المتقاطع مع كل نواحي الحياة.

وستعمل الشبكة التي انطلقت تحت مظلة مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي علي نشر الثقافة البيئية، وإعطاء فرصة للمبادرات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني لعرض أنشطتها وأخبارها إلى جانب جهود الدولة في هذا المجال، والعمل علي خلق جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين مؤهل للتعاطي مع الإعلام البيئي وثورة التطورات المتلاحقة في مجال البيئة والمناخ والتنمية المستدامة .

وأكد عبد الجواد ابو كب، علي تكوين مجموعة داعمة من الصحفيين والاعلاميين والرواد وكبار الكتاب والمشاركين في صنع القرار البيئي علي المستوي العالمي عبر التواصل معهم وإمدادهم بالمعلومات الرسمية الصادرة عن الدولة والوزارات المعنية مثل البيئة والإسكان والكهرباء والري والزراعة والصحة والصناعة عن طريق المركز الإعلامي الذي يجري تأسيسه حاليًا بالشبكة.

وأوضح أن الشبكة تسعى أيضا إلى التنسيق مع وزارات الثقافة والشباب والتعليم والتعليم العالي لدعم ادراج المكون البيئي في الأنشطة المختلفة بشكل حقيقي، وتهدف إلي إنشاء مرصد لبيان مساحات الاهتمام بالبيئة في الدراما والسينما، والتواصل مع صانعي الدراما لدعم استراتيجية مصر البيئية في الاعمال الفنية، إضافة إلي دعم أعمال الشباب التي تدعم أهداف البيئة، وخاصة فيما يتعلق بالمحميات والمناخ وتدوير القمامة.