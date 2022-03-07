مستشار الرئيس للصحة: تخطينا المرحلة الصعبة من الوباء وحالات كورونا تنخفض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل دليل واقعي على تخطى المرحلة الصعبة من الوباء، والتي كان فيها أعداد كبيرة من الإصابات، متابعا: "رصدنا خلال الفترة الماضية أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا.. ومعظم الإصابات كان بمتحور أوميكرون والذى كان من ضمن خصائصه أنه قادرة على إصابة عدد كبير من الأشخاص يتراوح بين 14-16 شخصا.. وهذا سبب زيادة الإصابات.. الحمد لله عدينا هذه المرحلة.. وواضح تماما تراجع الإصابات في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، أن تسجيل أعلى معدل للشفاء من كورونا في مستشفيات العزل أمر متوقع لأن الحالات التي تم رصدها مؤخرا كانت بسيطة أو بسيطة حتى متوسطة، ومعظم هذه الحالات كان يعالج خلال إطار المستشفيات، لافتا إلى أن النسبة الباقية والتي تصل إلى 15 % أو أقل متواجدة داخل المستشفيات أو الرعاية المركزة أو تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعى، وتابع: "الحمد لله النتيجة واحدة.. وشهدنا انخفاض فى عدد الحالات.. وانخفاض في شدة الحالات.. وعدد كبير يشفي من الفيروس في مرحلة زمنية صغيرة".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "من الناحية الوبائية ورصد المرض.. نكون أكثر حرصا على الوضع الوبائى.. الوباء موجود ولم يختفى رغم تراجع الإصابات والوفيات خلال الأيام القليلة الماضية.. وحالات الوفاة رقم تراكمى.. والمؤشرات ترصد يوميا أو أسبوعيا.. الوباء موجود سواء في مصر أو العالم.. الوضع أفضل.. وعلينا المتابعة والاستمرار في إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.