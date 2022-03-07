وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عماد حجازي رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا...

نعى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عماد حجازي - الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس ووكيل الكلية السابق ورئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا السابق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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