عبد العاطى” و ”ماناوا بيتر” يبحثان سُبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية...

- الوزيران يستعرضان موقف المشروعات الحالية والمستقبلية بدولة جنوب السودان

- العمل على إنشاء عدد (٧) محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية

- المحطات توفر مياه الشرب النقية لسكان القرى المحيطة بمدينة جوبا

إلتقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، بالسيد/ ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لسيادته والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني ، مشيراً للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين ، ومن جانبه أعرب السيد ماناوا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال إدارة المياه.

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه تم مناقشة موقف المشروعات التى تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات ، مشيراً الى أن مصر تقوم بتنفيذ المشروعات التى يطلبها أهالى جنوب السودان بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن إحتياجاتهم الفعلية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين حيث قامت الوزارة بإنشاء عدد (٦) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، تلاها تنفيذ عدد (٧) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المناطق الحكومية والحيوية في العاصمة جوبا ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحياً ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حالياً بعمل كافة التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد.

كما سبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل ، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي ، كما شهد حفل ختام إسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (٧) محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابورى وكابو وأمادى والرجاف والرجاف غرب وموجرى وجبل لادو ، والتى تقع على بُعد (٢٠-٣٠) كيلومتر من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان بنسبة تنفيذ ٥٢ % ، وتم إجراء أعمال المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي لتحديد أماكن حفر ، والإنتهاء من أعمال حفر وتنمية البئر والضخ المستمر والأعمال المدنية لعدد (٣) محطات بقريتي كابورى وكابو وأمادى والتسليم الابتدائي لهم ، كما تم الإنتهاء من أعمال حفر بئر أحد المحطات بقرية رجاف غرب وجاري عمل تجارب الضخ المتدرج والمستمر وأخد العينات لعمل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية ، والإنتهاء من أعمال الحفر وتنزيل المواسير بعمق ١٠٠ بئر للمحطتين الخامسة والسادسة بقريتي موجرى والرجاف شرق.

وكل محطة تتكون من بئر جوفي مزود بطلمبه غاطسة وخزان علوي لتخزين المياه بسعة ٣٢ متر مكعب ، ومحطة طاقة شمسية لتشغيل البئر ، ووحدات توزيع مياه عمومية بجوار المحطة مكونة من عدد (٢) حوض توزيع يحتوى كل منها على (٦) حنفيات وماسورة لتعبئة السيارات ، بالإضافة لغرفة مأوى للمحطة ، وبوابة و سور للمحطة بمشتملاتها.