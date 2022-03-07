القومي للمرأة يعقد التجربة الميدانية الثانية للتطبيق الرقمي لمشروع الإقراض والإدخار بمحافظة...

في اطار مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي الذى اطلقه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي ، عقد المجلس التجربة الميدانية الثانية للمرحلة الأولى من التطبيق الرقمي المخصص للمشروع ، واستهدفت الميسرات والمشرفيين الميدانيين للمشروع ، وذلك بمركز العدوة بمحافظة المنيا ، والتي تعد المحافظة الثانية لتجربة التطبيق الرقمي الميداني ارض الواقع ووسط السيدات المستهدفات فعلياً بعد محافظة البحيرة .
وقد شملت التجربة تسجيل بيانات السيدات المستهدفات بالمجموعات وشرح كيفية استخدام التطبيق كمرحلة اولي وتوضيح خطوات تسجيل الميسرات والمشرفيين الميدانيين لبيانات السيدات.
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