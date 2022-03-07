محافظ الفيوم: افتتاح مشروعات جديدة لحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومسؤولى القطاعات الخدمية، لمناقشة خطة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة والمشروعات الجديدة بكل قطاع، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد التونى، معاون المحافظ.





وبدأ المحافظ الاجتماع بتهنئته لجميع الحضور بالعيد القومى للمحافظة، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وثمّن الأنصارى التعاون المثمر مع الجامعة وتسخير إمكانياتها العلمية والبشرية فى خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.

وقال محافظ الفيوم: "لدينا محاور متنوعة للتنمية على أرض المحافظة"، مشيرًا إلى ضرورة إطلاع المواطنين على المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها، والفائدة التى ستحققها لهم، وأثرها الإيجابى فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وأعلن المحافظ عن موافقة وزير الكهرباء على زيادة الطاقة الكهربائية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمقدار 6 ميجاوات، مما سيؤدى إلى توفير احتياجات المصانع خصوصًا كثيفة العمالة، من الطاقة الكهربائية، والتوسع فى فتح مصانع جديدة بالمنطقة، الأمر الذى يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كما استمع المحافظ الفيوم من مسؤولى القطاعات ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن لشرحٍ حول المشروعات المنفذة بكل قطاع، ووجه بسرعة إعداد حصر شامل بعدد المشروعات التى تم الانتهاء منها بكل قطاع منذ 15 مارس الماضى 2021 حتى الآن، والخدمات التى يقدمها، وعدد المستفيدين من كل مشروع، لترشيح عدد من هذه المشروعات للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى التى ستبدأ الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات الجديدة المرشحة للافتتاح يجب أن تكون قد دخلت حيز الخدمة بالفعل.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة تسريع وتيرة العمل بمشروعات رصف الطرق، موجهاً رؤساء المدن بإعداد بيان بجميع الطرق التى تم الانتهاء من رصفها، ومراجعة هذه المشروعات مع مديرية الطرق والنقل، وكذلك إعداد حصر بالمشروعات التى قام جهاز تنمية المشوعات بتمويلها منذ شهر مارس من العام الماضى، كما وجه وكيل وزارة التموين بإعداد بيان شامل بمقار التموين ومنافذ "جمعيتى" التى تم الانتهاء منها بنطاق المحافظة، وكذلك التنسيق مع الغرفة التجارية ومجالس المدن لتجهيز شوادر ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنظيم حملات تموينية بجميع المراكز لمنع تلاعب عدد من بدالى التموين فى أسعار السلع الغذائية.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من القوى العاملة، والأمن الصناعى، وشؤون البيئة، ومنطقة كوم أوشيم الصناعية، للمرور على مصانع كوم أوشيم الجاهزة للافتتاح خلال العيد القومى، والتأكد من استيفاء نسبة الـ5%، والتأمينات والمعاشات، وكل الأمور القانوينة التى تضمن سلامة العمالة الموجودة بهذه المصانع.

عقب ذلك، استمع محافظ الفيوم خلال الاجتماع لعدد من المقترحات لإدراجها ضمن خطة المحافظة للاحتفال بالعيد القومى، مثل إعداد قافلة تمكين اقتصادى للأفراد غير القادرين، ووجه المحافظ باختيار 4 قرى، بواقع قرية بكل مركز من المراكز المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنظيم هذه القوافل بمشاركة الجهاز التنفيذى والجهات الشريكة، مشددًا على ضرورة التكامل بين عمل جميع الجهات للوصول إلى الأهداف المقررة، كما وجه الأنصارى بعمل برنامج تدريبى مشترك بين مديرية القوى العاملة، والمدارس الفنية، لتدريب الشباب على الحرف اليدوية مثل السباكة والنجارة والخياطة وغيرها.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تحتفل بعيدها القومى الذى يوافق 15 مارس من كل عام، تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزى عام 1919، وافتتاح مشروع وادى الريان عام 1973 الذى أدى إلى تحسين مستوى الصرف بالأراضى الزراعية بالمحافظة والحفاظ على منسوب المياه فى بحيرة قارون، حيث يتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون، وافتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تسهم فى دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما تتضمن الاحتفالات عروضاً فنية ورياضية لطلاب المدراس وموهوبى قصر ثقافة الفيوم.