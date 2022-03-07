التعليم العالى: 2 مليون جنيه لتطوير معامل بحوث المياه بـ«علوم دمياط»

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتقديم الدعم الفنى والمالى لمعمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه بكلية العلوم جامعة دمياط، والذى تم اعتماده طبقًا للمواصفات الدولية الأيزو (2017/ 17025) فى الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للمياه.





يأتى ذلك من منطلق اهتمام الدولة بمعالجة المياه ومستلزماتها، بحيث تكون صالحة للاستخدام لجميع المجالات.

وصرح الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى والقائم بأعمال مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، بأن المعمل تم تمويله بمبلغ 2 مليون جنيه مصرى، حيث ساهم مشروع تأهيل المعامل للاعتماد بوحدة مشروعات تطوير العالى بـ1.2 مليون بنسبة 60%، وجامعة دمياط بمبلغ 800 ألف جنيه بنسبة 40%، وبدأ المشروع للتأهيل للاعتماد الدولى سبتمبر 2018، وانتهى أغسطس 2020، واعتمد دوليًا يناير 2022.

وأضاف الدكتور محمود وفيق، مدير مشروع تأهيل المعامل بالوحدة، أن معمل التحاليل الدقيقة لبحوث المياه يقدم خدماته البحثية للباحثين والمجتمع فى مجال فحص العينات المستوردة من الخارج والمصدرة، للتأكد من سلامتها من التلوث قبل استخدامها، كما سيساهم المعمل فى فحص الموارد المائية، والتأكد من خلوها من التلوث بمنطقة دمياط، بالإضافة إلى الرصد البيئى للتلوث بالمناطق الصناعية بمحافظة دمياط، موضحًا أن المشروع يخدم بشكل أساسى الحفاظ على الصحة، ويمثل نقطة ربط بين المعامل البحثية الخدمية داخل الجامعة وخارجها بالمراكز الصناعية المحيطة.

وأشار الدكتور الصاوى أحمد، الاستشارى وخبير الجودة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، إلى أن مشروع تأهيل المعامل بالجامعات المصرية يهدف إلى تأهيل المعامل البحثية بالجامعات المصرية للاعتماد الدولى، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، والعمل على رفع القدرات المؤسسية للمعامل، وتقوية البنية الأساسية للعملية البحثية والتعليمية، وتطوير نظام العمل والإدارة بالمعامل، ورفع كفاءات وقدرات الكوادر الفنية بالمعامل، للوصول إلى آليات مستدامة للتمويل الذاتى وتقوية وتفعيل العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع الإنتاجى.