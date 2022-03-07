7 محاضر.. محافظ القليوبية يقود حملة على المخابز فى بنها (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين حملة مفاجئة على المخابز البلدية بمدينة بنها بالتنسيق مع مديرية التموين وإدارة التفتيش والرقابة للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة المعاجن والمعدات المستخدمة، والتأكد من صلاحية المعروض.





وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تم تصنيفها ما بين 5 محاضر نقص وزن ونظافة معجن ومحضر نظافة معجن ومحضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز وعدم وجود دفتر الحركة، حيث أكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات وإتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام لصالح المواطنين لتقديم الخبز بشكل صحى ومطابق للمواطفات القانونية. ووجه محافظ القليوبية خلال الحملة بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بحملات تموينية مفاجئة على المخابز ومستودعات البوتاجاز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومحلات بيع الأغذية الجاهزة لمتابعة الأسعار ومراقبة جودة المنتجات والكشف عن أى مخالفات فى طرق التخزين والصلاحية حفاظا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.

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