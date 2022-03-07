شعراوى: ندعم المنتجات الحرفية.. ونعمل على زيادة فرص العمل

جدة - نرمين السيد - اختتمت ورشة العمل التدريبية والتعريفية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة (إى أسواق مصر)، وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التى تتميز بها المحافظات عبر المنصة.





وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الورش الثلاث التى تم تنظيمها فى محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقى "أيادى مصر" وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة (إى أسواق مصر) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية ومديرى مراكز التدريب وممثلى الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة "أيادى مصر" وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكترونى للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التى تتميز بها العديد من المحافظات، وكذا توسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة فى القضاء على البطالة.

وأوضح شعراوى أن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتى تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية، لافتًا إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة ومفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث إن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكترونى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المنصة تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها على شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وخلال الورش أشار منسقى "منصة أيادى مصر" بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا وبأيادى مصرية، على المستوى المحلى والعالمى عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكترونى، لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.

من جانبها، قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة والتى ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة فى القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكترونى فى الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلى شركة (إى أسواق مصر)، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها فى جميع محافظات الجمهورية، مشيدين بالدعم والتشجيع الذى قدمه المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التى شهدتها الورش، مؤكدين أن الهدف الرئيسى هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم فى خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجين والمصنعين الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم فى التوسع فى تلك الصناعات بالقرى المصرية.. كما أوضح ممثلى وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمى "الإلكترونى" حيث إنه يعد حاليًا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى أى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل.

يذكر أن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادى مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية فى 16 مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثى مصرى مميز، وعليها عدد كبير من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.