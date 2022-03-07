الإنتاج الحربى: معرض الدفاع العالمى بالرياض منصة للتوافق العملياتى (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن معرض الدفاع العالمى يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتى فى قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، والأقمار الصناعية)؛ وذلك خلال مشاركته فى افتتاح معرض الدفاع العالمى بالرياض.





وقال الوزير فى بيان لوزارة الإنتاج الحربى اليوم إنه من المقرر أن تُعرض خلال المعرض أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى مشاركة الوزارة بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة التى تقوم بإنتاجها من ذخائر وأسلحة ومعدات.

وأضاف أن الجناح المصرى بالمعرض يقع على مساحة عرض تبلغ 300م2 تضم منتجات عسكرية متنوعة لشركات وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، مشيراً إلى أن مشاركته بالمعرض تأتى فى ضوء دعوة أحمد العوهلى محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة بالمعرض فى إطار العلاقات المترابطة بين الجانبين والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع فى مجال الصناعات الدفاعية.

وأشاد الوزير بحرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون "معرض الدفاع العالمى" متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدةً تحت سقف واحد، مضيفاً أن المعرض يمثل إضافة إلى سلسلة معارض الدفاع الدولية على مستوى العالم، مثمناً مشاركة الجانب السعودى وعلى رأسها الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" فى نسختيه الأولى عام 2018 والثانية عام 2021.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسى" أشار إلى أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى بمعرض الدفاع العالمى تؤكد على مدى عمق العلاقات بين البلدين والتكامل فى المجالات كافة، مشيدا بقدرة القائمين على المعرض على تنظيمه بهذا الشكل الذى يليق بالمملكة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، كما أشاد بحرص المنظمين على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمعرض.