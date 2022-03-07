/683687/يضم-مروان-بابلو-وعفرتو-وويجز-تعرف-على-موعد-حفلهم-في-موسم-الرياض

يستعد عدد كبير من نجوم الراب وهم مروان بابلو وعفرتو وويجز، لإحياء حفل ضخم في السعودية يوم 14 من مارس الجاري، وذلك يأتي على هامش فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يحظى الحفل إعجاب الجمهور، نظرًا لشعبيتهم الواسعة.

دوت الخليج يرصد لكم إحياء مروان بابلو وعفرتو وويجز حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

سلسلة نجاحات ويجز

ومن الجدير بالذكر أن أغنية «البخت» لـ ويجز مازالت متصدرة مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وقد تخطت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة بعد طرحها بفترة قصيرة.

وكانت الأغنية من النوع الحزين، التي أثارت الجدل حول ويجز وأثارت التساؤلات إذا كان ويجز خارج من قصة عاطفية فاشلة، لأن الأغنية اختلفت تمامًا عن اللون الذي كان يقدمه ويجز خلال الفترة السابقة.

وتوالت سلسلة نجاحات ويجز حيث تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان «أقوى ميكس» وذلك على موقع الڤيديوهات الشهير «يوتيوب».

كلمات أغنية «البخت» لـ ويجز

عيني منها بشكل جدي

وتقيله مش تقلانة اتبخر سحری

ومش باجي على بالها ومفكرتشي

انا بالى فيها بابا بالی مش ملکی

بلعب البخت سالتها ورفضتنی

استغربتها امال فين هيبتي

حبيبي

انا بضحك على خيبتي

یاخی كنت ع الثبات وهزتني

واللي فات ده كان سحري

مش باجي على بالها أن جت سيرتي

انا بالی معاها مش ملکی

قالت كلام قبل ماتشوفتی

انا عارفنی صعب ومش مفهوم

کلامی دبش أو مش موزون

أو بتحب حد والبال مشغول

مشوفتهاش ولا حد يلومني

ملاك برئ ولا انا مخدوع

هي توتر ولا انا مهزوز

طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدني

واللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغنالها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتني ولا سحرتلی

وعيون مش محتاجه تسحرلی

ومش عايزة تجیبنی پس چاہتنی

وانا بتصعب عليا حالي وانا بكتبلك كلام معسول

بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط

دانا اضيع عمري ياعمري واحبك حب مش مشروط

لا تلاقى عندی وعود كدابه

وكبرت على ولاشئ مضمون

کلامی على قد اللي معايا

وفي الحب مستناش مردود

براحه على قلبي المكسو

اللي مشكلته أنه فيك مسحول

مين اختار اللى عينيك عملوه

وده مش زنبي انا صحيت محطوط

ونسيتني وفي قصتي حبستنی

والله ووقعت بفكر فيك كثير بالي عليك مشغول

ولا إيه القصة

فیدنی

حبيبي

اللي اذوك ياما حبيبي سيبني

اخلى الجاى ورود وشموع

يتغائلها وبصوت مسموع

ولا ايه القصة حبيبي فيدني اللي اذوك ياما حبيبي سيبنى

انسيك ماضى كله دموع

ولا مقدرش أسيبك موجوع