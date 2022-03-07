/683686/بنصحح-الأفكار-المغلوطة-للعقول-الظلامية-إلهام-شاهين-ترد-على-جدل-بطلوع-الروح

خرجت الفنان القديرة إلهام شاهين لتدافع بكل قوتها عن الجدل المثار حول مسلسلها الدارمي «بطلوع الروح»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2022، والتي تظهر به في دور جهادية، لتؤكد أن هدف المسلسل تنوير العقول الظلامية.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة إلهام شاهين على جدل مسلسل بطلوع الروح بعد طرح بوسترات العمل

وقالت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج mbc trending: «مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط».

إلهام شاهين: الدين الاسلامي مش بيدعونا إننا نكون ضد الاخرين

وتابعت إلهام شاهين حديثها: «الدين الإسلامي جميل، وكل الأديان عموما، وربنا خلق الأديان عشان تعلمنا الأخلاق والتسامح والحب والتعايش معا ومع الآخر، والأديان شيء جميل في حياتنا وبتخلق لينا حياة محترمة وجميلة تحكمها مباديء وقيم، ومش بتدعونا إلى العنف أو أننا نكون ضد الآخرين، الأديان فيها التسامح والحب والخير».

مسلسل بطلوع الروح

الجدير بالذكر أن مسلسل بطلوع الروح يشارك في السباق الرمضاني 2022 ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر، ويخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.

وكان قد أحدثت بوسترات المسلسل ضجة عريمة، متهمين أبطال العمل بمحاولتهم إفساد الدين الاسلامي، وربط فكرة الحجاب واللحية بالإرهاب كالعديد من الأعمال الفنية التي تعرض في الدراما المصرية، وبدأ الهجوم يزداد بعد طرح بوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين على سقوطه من قبل مشاهدته، والبعض يترقب طرحه في رمضان ليكشف هدفهم من طرح مثل هذا العمل.