جدول ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2022

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مان سيتي 69 نقطة

ليفبربول 63 نقطة

تشيلسي 53 نقطة

أرسنال 48 نقطة

مان يونايتد 47 نقطة

وست هام 45 نقطة

توتنهام 42 نقطة

وولفرهامبتون 40 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

كريستال بالاس 33 نقطة

أستون فيلا 33 نقطة

ليسار ساي 33 نقطة

برايتون 33 نقطة

نيوكساسل يونايتد 28 نقطة

برينتفورد 27 نقطة

ليدز يونايتد 23 نقطة

إيفرتون 22 نقطة

بيرنلي 21 نقطة

واتفورد 19 نقطة

نورويتش 17 نقطة.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

جاء هدف السيتي الثالث في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، عن طريق رياض محرز بعدما تلقي عرضية من دي بروين بعد تنفيذ الضربة الركنية علي حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تسكن أقصي الزاوية اليمني لدي خيا.

وجاء هدف السيتي الرابع، في الدقيقة التسعين، بعد تمريرة رائعة من جوندوجان داخل منطقة الجزاء تصل إلي رياض محرز ليسدد كرة قوية بيسراه علي يسار الحارس