/683693/تداول-27-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

دوت الخليج

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الإثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 34583 طنا تشمل 9100 طن فوسفات و24983 طن يوريا و500 طن رمل.

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 44275 طنا تشمل 3910 أطنان فول و14231 طن قمح و1657 طن خشب زان و2610 أطنان ابلاكاش و893 طن عدس و3265 طن زيت طعام و9009 أطنان حديد و8700 طن ذرة.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1256 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وسبانخ وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم حجازى وشمر وبرسيم وكراوية وفول وفول مجروش) وفواكه (برتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والبرازيل وماليزيا وهولندا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا وبنجلاديش وبلجيكا والصين وسلوفينيا وأمريكا واليونان.

و بلغ عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1600 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 138231 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111797 طنا.

تعيين 384 شابا منهم 30 "قادرون باختلاف" بالبحر الأحمر

هذا وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 384 شاباً، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا ، فضلاً عن توفير 142 فرصة عمل.

وأضاف سعفان، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 675 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وحفظ 3 تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 15 ملفاً للأجانب يعمل في نطاق المحافظة ، فضلاً عن صرف 500 جنيه رعاية صحية لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية .

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 345 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .