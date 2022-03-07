السكة الحديد تنشر اسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

بمناسبة بدء تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة لأول مرة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 / 3 / 2022 على خط القاهرة – أسوان فيما يلى بيان بأسعار تذاكر السفر بذات القطارات وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل والعمل علي راحة جمهور الركاب .

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