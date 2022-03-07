سعفان يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصري بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي بميلانو ببحث طلب المواطنة" ش.ح.ف" من محافظة الدقهلية التي تلتمس فيه مساعدتها في الحصول على المعاش الخاص بزوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، والتي أفادت بتوافر شروط الحصول على المعاش المقرر وفقا لأحكام القانون الإيطالي.

وتنفيذا لتعليمات السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو إيطاليا تم إرشاد المواطنة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا المعاش وإرسالها للمكتب حتى يتسنى تقديمها لهيئة التأمينات سالفة الذكر ، والعمل على تحويل المستحقات إليها.

وجاري المتابعة المستمرة مع المواطنة لحين حصولها على المستحقات المقررة.