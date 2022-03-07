عاجل- بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيانها اليوم على صفحتها الرسمية، بعد أن شهدت مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة وصاحب ذلك تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية، وكان هذا نتيجة تأثرنا بمنخفض سطحى حرارى عمل أيضا على رفع درجة الحرارة على معظم الانحاء.

وأشارت إلى أن اليوم تستقر الأوضاع على معظم الانحاء وتنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس دافىء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وأوضحت أن من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، السواحل الشمالية 20 درجة مئوية، شمال الصعيد 25 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 32 درجة مئوية.