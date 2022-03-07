القوى العاملة: بروتوكول تعاون لتدريب شباب أسيوط

جدة - نرمين السيد - وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع المجمع التكنولوجى المتكامل، ويهدف البروتوكول إلى تدريب الشباب على مجالات تكنولوجيات المعلومات، والكهرباء، والميكانيكا.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بملف التدريب، لما له من أهمية بالغة فى تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم للدخول فى سوق العمل.

وقع البروتوكول حازم حسن، مدير المديرية، وأحمد سعد على، مدير المجمع بأسيوط.

وقال مدير المديرية: "إن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين المديرية والمؤسسات التعليمية الرائدة فى نظم التعليم الفنى، وتنفيذاً لسياسة الوزارة فى توفير فرص التدريب المهنى وفرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".

واتفق الطرفان على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية مقدمة من المديرية مجاناً للشباب من الذكور والإناث من أبناء المحافظة داخل المجمع التكنولوجى، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من حيث المدة التدريبية ونوع البرنامج، والقواعد المنظمة للتدريب الموضوعة من قبل وزارة القوى العاملة.

ونص البروتوكول على أن تقوم مديرية القوى العاملة بالإشراف الفنى والإدارى على الدورات التدريبية، ومنح المتدربين شهادات إتمام التدريب معتمدة بعد ختام التدريب، فضلاً عن توفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وصرف البدل النقدى للمتدربين.

كما يلتزم المجمع التكنولوجى، وفقاً لهذا البروتوكول بتنفيذ الدورات التدريبية، مع إعداد الورش التدريبية بأحدث الأساليب، وتوفير المتدربين من طلاب المجمع، مع الحفاظ على سلامة المتدربين خلال فترات التدريب.