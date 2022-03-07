عاجل- حقك تنظمى.. حملة جديدة من الصحة مجانا (الأماكن والخدمات)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة موسعة تحت شعار "حقك تنظمى"، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «مجانا» بـ12 محافظة، خلال الفترة 6 إلى 17 من شهر مارس الجارى.





يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة من المقرر تنفيذها فى محافظات دمياط، والغربية، والشرقية، والقليوبية، ومطروح، وبورسعيد، والقاهرة، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والبحر الأحمر، والسويس.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى دعم المرأة، ورفع الوعى الصحى للأسرة المصرية، مؤكدا أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة لرفع معدلات استخدام الوسائل بمختلف أنواعها.

وتابع أنه تم توفير فرق مدربة من أخصائى النساء والتوليد لتوقيع الكشف الطبى على المنتفعات، مشيرا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة يتم صرفها عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التى تقدم الخدمة فى المناطق النائية.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن الحملة تقدم الخدمات التوعوية ضمن مبادرة " أيامنا أحلى" لرفع الوعى الصحى للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات التعليم، والجمعيات الأهلية، والمجالس المحلية.

ونوه عباس بأنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتها الذاتية وإكسابها المزيد من الخبرات؛ مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، إذ يتم من خلال عرض المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسؤولات نوادى المرأة، وذلك إيمانا بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار خصوصا قرار الإنجاب، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية.