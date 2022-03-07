القوى العاملة: تعيين 384 شابا منهم 30 «قادرون باختلاف» بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بتعيين 384 شابا، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا، فضلا عن توفير 142 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة إن المديرية أجرت قياسا لمستوى مهارة 675 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 3 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 15 ملفا للأجانب يعمل فى نطاق المحافظة، فضلا عن صرف 500 جنيه رعاية صحية لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من سعيد عبد الراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضى قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 345 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضرا، فضلا عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة، وأسفر عن تحرير 13 محضرا سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية فى نفس المجال، كما تم متابعة 81 منشأة يعمل بها 8413 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضى أن المديرية تلقت 56 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 15 منها وديا فى مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانونى تجاه 6 شكاوى، وتبقى 29 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.