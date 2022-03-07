رفع 15 ألف طن قمامة وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وتمكنت محافظة الفيوم خلال الحملة من رفع 14 ألف و645 طن قمامة، وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2241 كشاف إنارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
قال الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم حملات للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3800 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطريق الدائرى ومداخل دمو وكفور النيل واللاهون وهوارة المقطع وهوارة عدلان وزاوية الكرادسة، وطريق منشاة عبدالله، والطرق الرئيسية والفرعية بقرى العدوة وسيلا والناصرية، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و130 إزالة فورية و120 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقرى المركز، لتيسير حركة المارة، فضلا عن تحرير 65 محضر إشغالات.
وأضاف، أنه تم صيانة عدد 500 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، وتكملة إنارة أعمدة طريق الاعلام، وطرق قريتى دمو وكفور النيل، وطريق المندرة / أبشواى السياحى، وطرق قرية الشيخ فضل، والمنطقة السكنية بحى زهراء الفيوم بدمو، والحى المتميز، وكذا زراعة أشجار بشارع أحمد شوقى ومدخل طريق منشأة عبدالله وتهذيب وقص وتقليم الأشجار أمام مكتبة الطفل.
فيما أوضح المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 900 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 18حالة إشغالات متنوعة فى المهد، وصيانة 200 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.
ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2095 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 295 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة وتركيب 261 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
وأشار الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إلى أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 1800 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 76 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة 240 كشاف إنارة بالطريق الرئيسى "أبودنقاش – النصارية – شكشوك".
وكشف الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضى، تمكنت من رفع 4050 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 65 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 270 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.
وأفاد الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بأنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 179 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة 770 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز
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