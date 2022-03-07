رفع 15 ألف طن قمامة وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وتمكنت محافظة الفيوم خلال الحملة من رفع 14 ألف و645 طن قمامة، وإزالة 953 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2241 كشاف إنارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

قال الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم حملات للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3800 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطريق الدائرى ومداخل دمو وكفور النيل واللاهون وهوارة المقطع وهوارة عدلان وزاوية الكرادسة، وطريق منشاة عبدالله، والطرق الرئيسية والفرعية بقرى العدوة وسيلا والناصرية، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و130 إزالة فورية و120 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقرى المركز، لتيسير حركة المارة، فضلا عن تحرير 65 محضر إشغالات.

وأضاف، أنه تم صيانة عدد 500 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، وتكملة إنارة أعمدة طريق الاعلام، وطرق قريتى دمو وكفور النيل، وطريق المندرة / أبشواى السياحى، وطرق قرية الشيخ فضل، والمنطقة السكنية بحى زهراء الفيوم بدمو، والحى المتميز، وكذا زراعة أشجار بشارع أحمد شوقى ومدخل طريق منشأة عبدالله وتهذيب وقص وتقليم الأشجار أمام مكتبة الطفل.

فيما أوضح المحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 900 طن قمامة ومخلفات بناء، كما تم إزالة 18حالة إشغالات متنوعة فى المهد، وصيانة 200 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

ولفت المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 2095 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 295 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة وتركيب 261 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

وأشار الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، إلى أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 1800 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 76 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة 240 كشاف إنارة بالطريق الرئيسى "أبودنقاش – النصارية – شكشوك".

وكشف الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضى، تمكنت من رفع 4050 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 65 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 270 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.

وأفاد الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بأنه تم تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة وأتربة بشوارع وقرى المركز، كما تم إزالة 179 حالة إشغالات متنوعة، فضلا عن صيانة 770 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى وطريق القاهرة / الفيوم بنطاق المركز