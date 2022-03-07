تحرك عاجل من الإسكان فى مدينتى العاشر وطيبة

جدة - نرمين السيد - وأكد الجزار مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظًا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقًا للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونص القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على بعض قطع الأراضى بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة حوالى 40 فدانا بالغابتين الخامسة والسابعة، بدون سند من القانون، وكذا إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد الواقع على قطعتى أرض بمساحة حوالى 2025.75م2 مملوكتين للهيئة وخاضعتين لولاية جهاز مدينة طيبة الجديدة.

كما نص القراران على أن يتولى جهازا مدينتى العاشر من رمضان وطيبة الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.