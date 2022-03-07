وزير القوى العاملة يوجه ببحث صرف معاش لورثة مصرى بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى بميلانو ببحث طلب المواطنة" ش. ح. ف" من محافظة الدقهلية التى تلتمس فيه مساعدتها فى الحصول على المعاش الخاص بزوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا، والتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس" وآليات الحصول عليها.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفى، والتى أفادت بتوافر شروط الحصول على المعاش المقرر وفقا لأحكام القانون الإيطالى. وتنفيذا لتعليمات السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو إيطاليا تم إرشاد المواطنة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على هذا المعاش وإرسالها للمكتب حتى يتسنى تقديمها لهيئة التأمينات سالفة الذكر، والعمل على تحويل المستحقات إليها. وجار المتابعة المستمرة مع المواطنة لحين حصولها على المستحقات المقررة.

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