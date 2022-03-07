جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً، بالتزامن مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.





وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، والذى عكس تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية، وأن هذا الاحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. وأوضح أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا اتدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

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